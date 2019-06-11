Появилась информация о том, где находится картина Леонардо да Винчи, которую не нашли на выставке в филиале Лувра в ОАЭ и стали считать потерянной, сообщает Regnum со ссылкой на Artnet.
Журналисты издания утверждают, что владелец картины "Спаситель мира" наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд держит произведение искусства на своей яхте Serene.
Ранее работники филиала Лувра в ОАЭ просто не смогли объяснить, почему в экспозицию не вошла картина и где она хранится.
Как выяснилось, что владелец просто не захотел показывать творение великого художника на этой выставке.
Он планирует разместить ее в своем культурном центре в провинции Эль-Мадина, когда он будет построен. До этого момента картина будет храниться на яхте, утверждают журналисты.
"Спаситель мира" считается самой дорогой картиной на планете. Ее продали с аукциона Christie's за 450 млн долларов. На полотне изображен Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения.
Картина датируется примерно 1500 годом. В отличие от остальных сохранившихся до наших дней работ Леонардо (их менее 20), "Спаситель мира" находится в частной, а не музейной коллекции.
В середине XVII века картина принадлежала английскому королю Карлу I. Затем на протяжении нескольких столетий картиной владели разные европейские монархи. Долгое время она считалась утраченной. А в 1958 году была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около 125 долларов) как одна из работ "школы да Винчи".
Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х годов. В 2005 году в ходе реставрации полотно освободили от слоев краски, наложенных поверх оригинального изображения. Таким образом, "Спаситель мира" стал последней обнаруженной картиной да Винчи после "Мадонны Бенуа", найденной в начале прошлого века.
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