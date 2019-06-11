Выставка старинных мотоциклов пройдет в Барнауле в День России

Выставка отечественных ретромотоциклов, коллекцию которых более 20-ти лет собирал барнаульский предприниматель, пройдет в Барнауле в День России, 12 июня 2019 года. Раритетную технику можно будет увидеть на территории ресторана Gold of Packard (улица Малахова, 94б).
Всего на площадке будет представлено 32 модели мотоциклов, которые в настоящий момент уже сняты с производства. Коллекцию "железных коней" более 20 лет собирал барнаульский предприниматель Дмитрий Ховалкин. Самый старинный в его коллекции – М-72 1947 года выпуска, а самый новый – "Муравей" 2М 1991-го года выпуска.
Своей гордостью коллекционер называет мотоцикл ИЖ-49 1954-го года выпуска. Говорит, что у этой модели абсолютно все детали оригинальные, нет ни одной замененной.
Кроме того, все мотоциклы находятся в исправном состоянии и на ходу. На обозрение публики в Барнауле эта коллекция будет представлена второй раз.
Откроется выставка в 12:00 12 июня и продлится до 15 июня.
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