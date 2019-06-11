Жители квартала "Лазурный" в Барнауле остались без горячей воды из-за повреждения на теплосети, сообщили в администрации города.
В мэрии уточнили, что накануне вечером из-за повреждения был затоплен проходной канал теплосети. Без горячего водоснабжения в результате этого остались порядка 20 домов.
"Управляющая организация приступила к ремонтным работам. Откачана вода, обнаружено место повреждения, идет подготовка к сварочным работам. По информации управляющей компании, горячую воду планируют дать вечером сегодняшнего дня", – добавили в городской администрации.
В настоящее время ситуация находится на контроле в комитете по энергоресурсам и газификации краевой столицы.
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