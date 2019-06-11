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Немцы назвали самые красивые русские имена

, ИА "Амител"
В рейтинг вошли по пять мужских и женских имен
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Рейтинг самых красивых имен презентовало читателям немецкое издание Wunderweib.

Авторы публикации признали, что Россия – это чарующая страна с впечатляющей историей. И по их мнению, нет ничего необычного в том, что русские имена звучат красиво.

Пятерку самых красивых женских имен, по оценке немцев, составили Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.

В топ-5 имен мужчин, понравившихся журналистам из Германии больше всего, вошли Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

11.06.2019 12:42
гость

А как же ВЛАДИМИР ?! Совсем страх бюргеры потеряли!

0  0
11.06.2019 12:46
Павсекакий

Дык это не русские имена. Разве что Вадим...

0  0
11.06.2019 12:49
- гость -

В топ-5 имен мужчин, понравившихся журналистам из Германии больше всего, вошли Алеша,


Мужское имя Алексей. Алеша - это диагноз

0  0
11.06.2019 13:03
krash

Я, как обладатель имени Владимир, очень возмущен!
Похоже это имя побоялись упомянуть из за ВВП

0  0
11.06.2019 13:26
- гость -

из женских - ни одного русского имени.

0  0
11.06.2019 13:26
- гость -

даа... Алеша...

0  0
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