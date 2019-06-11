Рейтинг самых красивых имен презентовало читателям немецкое издание Wunderweib.
Авторы публикации признали, что Россия – это чарующая страна с впечатляющей историей. И по их мнению, нет ничего необычного в том, что русские имена звучат красиво.
Пятерку самых красивых женских имен, по оценке немцев, составили Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.
В топ-5 имен мужчин, понравившихся журналистам из Германии больше всего, вошли Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита.
Комментарии
А как же ВЛАДИМИР ?! Совсем страх бюргеры потеряли!
Дык это не русские имена. Разве что Вадим...
В топ-5 имен мужчин, понравившихся журналистам из Германии больше всего, вошли Алеша,
Мужское имя Алексей. Алеша - это диагноз
Я, как обладатель имени Владимир, очень возмущен!
Похоже это имя побоялись упомянуть из за ВВП
из женских - ни одного русского имени.
даа... Алеша...