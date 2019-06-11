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Никаких клопов и плесени: как ремонтируют детскую "инфекционку" в Барнауле

, ИА "Амител"
Последний раз здание капитально ремонтировали 12 лет назад

Инфекционное отделение горбольницы № 12 г. Барнаула, на состояние которой жаловались горожане, капитально ремонтируют впервые за 12 лет. Amic.ru рассказывает, как и когда изменятся условия лечения маленьких пациентов.

Долгожданный ремонт

Барнаульцы несколько лет жаловались на ужасающее состояние палат инфекционного отделения горбольницы № 12, где лечились дети с кишечными инфекциями. Облезшие стены, плесень, щели в окнах, заношенное постельное белье, сломанная мебель и сантехника и даже клопы – вот неполный список претензий горожан.

13 мая 2019 года начался долгожданный ремонт корпуса. Стоимость работ по госконтракту составит порядка 32 млн рублей, срок сдачи объекта – 1 декабря 2019 года.

"Ждали мы этот ремонт очень давно, как вы знаете. И вот дождались, – рассказал главный врач горбольницы № 12 Иван Леер. – В течение месяца мы уже активно работаем. Демонтируем крышу, перегородки. Теперь строители займутся внутренними и наружными работами. Будет красиво и хорошо".

Корпус был рассчитан на 60 коек, после ремонта из-за требований СанПиН количество мест в отделении немного уменьшится. Во время капремонта пациентов принимает горбольница № 11. По словам Ивана Леера, мест в ней достаточно, так как подъем заболеваемости обычно бывает осенью.

Останутся только стены

Рабочие приступили к ремонту 13 мая, сейчас здесь трудятся 14 человек, а скоро их будет 24. Запланирован большой объем работы, фактически от старого здания останутся лишь стены и перекрытия.

"Будет выполнен капремонт кровли, устройство вентилируемого фасада, заполнение оконных и дверных проемов, ремонт всех внутренних помещений, приточно-вытяжной вентиляции, заменена система отопления, устройство системы водоснабжения, водоотведения, – рассказал прораб Максим Паршин. – Сейчас заканчиваем ремонт кровли, демонтаж внутри помещений, земляные работы. Скоро будем переходить к внутренней отделке".

Специалист пояснил, что здание не было аварийным, но требовало серьезного ремонта. "Нужно соблюдать санитарные нормы, чтобы было удобно, мылось. Материалы используются более износостойкие: например, вместо водоэмульсионной краски будем применять акриловую", – пояснил Максим Паршин.

Для обновленного здания закупят новую мебель, сантехнику, оборудование пищеблока и медицинское оборудование. По словам главврача, пока неизвестно, будут ли в больнице так называемые vip-палаты. "У нас теперь все помещения будут повышенной комфортности. В платные палаты останется поставить микроволновку и холодильник", – сказал Иван Леер.

В перспективе территорию горбольницы планируют благоустроить, однако пока проект находится на согласовании.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

11.06.2019 14:47
гость

На сколько уменьшится количество мест ??? А остальные ГДЕ лечиться будут ? или вы их просто принимать не будете ?

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