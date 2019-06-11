Инфекционное отделение горбольницы № 12 г. Барнаула, на состояние которой жаловались горожане, капитально ремонтируют впервые за 12 лет. Amic.ru рассказывает, как и когда изменятся условия лечения маленьких пациентов.
Долгожданный ремонт
Барнаульцы несколько лет жаловались на ужасающее состояние палат инфекционного отделения горбольницы № 12, где лечились дети с кишечными инфекциями. Облезшие стены, плесень, щели в окнах, заношенное постельное белье, сломанная мебель и сантехника и даже клопы – вот неполный список претензий горожан.
13 мая 2019 года начался долгожданный ремонт корпуса. Стоимость работ по госконтракту составит порядка 32 млн рублей, срок сдачи объекта – 1 декабря 2019 года.
"Ждали мы этот ремонт очень давно, как вы знаете. И вот дождались, – рассказал главный врач горбольницы № 12 Иван Леер. – В течение месяца мы уже активно работаем. Демонтируем крышу, перегородки. Теперь строители займутся внутренними и наружными работами. Будет красиво и хорошо".
Корпус был рассчитан на 60 коек, после ремонта из-за требований СанПиН количество мест в отделении немного уменьшится. Во время капремонта пациентов принимает горбольница № 11. По словам Ивана Леера, мест в ней достаточно, так как подъем заболеваемости обычно бывает осенью.
Останутся только стены
Рабочие приступили к ремонту 13 мая, сейчас здесь трудятся 14 человек, а скоро их будет 24. Запланирован большой объем работы, фактически от старого здания останутся лишь стены и перекрытия.
"Будет выполнен капремонт кровли, устройство вентилируемого фасада, заполнение оконных и дверных проемов, ремонт всех внутренних помещений, приточно-вытяжной вентиляции, заменена система отопления, устройство системы водоснабжения, водоотведения, – рассказал прораб Максим Паршин. – Сейчас заканчиваем ремонт кровли, демонтаж внутри помещений, земляные работы. Скоро будем переходить к внутренней отделке".
Специалист пояснил, что здание не было аварийным, но требовало серьезного ремонта. "Нужно соблюдать санитарные нормы, чтобы было удобно, мылось. Материалы используются более износостойкие: например, вместо водоэмульсионной краски будем применять акриловую", – пояснил Максим Паршин.
Для обновленного здания закупят новую мебель, сантехнику, оборудование пищеблока и медицинское оборудование. По словам главврача, пока неизвестно, будут ли в больнице так называемые vip-палаты. "У нас теперь все помещения будут повышенной комфортности. В платные палаты останется поставить микроволновку и холодильник", – сказал Иван Леер.
В перспективе территорию горбольницы планируют благоустроить, однако пока проект находится на согласовании.
Комментарии
На сколько уменьшится количество мест ??? А остальные ГДЕ лечиться будут ? или вы их просто принимать не будете ?