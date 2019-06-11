Турист из Новокузнецка погиб во время сплава на катамаране в Горном Алтае – по данному факту организована доследственная проверка, сообщили в республиканском управлении СКР.
Известно, что погибшему было 57 лет. Трагедия случилась на реке Чуя в Улаганском районе.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и выясняют, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при организации сплава, и кто являлся его организатором.
По результатам проверки будет принято правовое решение.
Комментарии
Горнмо Алтае - опасон дял неопытынх
при большой воде сплавы опасны. течение очень сильное