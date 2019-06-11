Эксперты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали состояние экономики каждого из регионов России и дали прогноз, в каких из них реальная зарплата увеличится больше всего.
Как сообщает "Российская газета", абсолютным лидером названа Ленинградская область. За год там ожидается в среднем 7,1% роста оплаты труда.
Ближайший ее преследователь – Приморский край, где прогнозируется повышение зарплат на 6,5%.
Превысили 5%, замкнув пятерку, Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%).
Далее идут Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%).
В целом по России в 2019 году реальная зарплата вырастет примерно на 3%, считают аналитики. В 2020 прогнозируется аналогичный рост.
Комментарии