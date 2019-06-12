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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Бизнесмен за 10 тысяч рублей: какой готовый бизнес можно купить в Барнауле

, ИА "Амител"
Обзор самых любопытных объявлений от завода до бизнес-консультанта
Фото: speedliting.com

Фото: speedliting.com

Сегодня все больше жителей Алтайского края задумываются о создании своего бизнеса. Кто-то ради большого дохода, кто-то для самореализации, а кто-то устал работать на "чужого дядю". Для тех, кто не хочет или не может создать все с нуля, предлагают купить готовый бизнес. Портал Amic.ru подготовил обзор самых интересных объявлений для "ленивых" предпринимателей.

Купить готовый бизнес в Барнауле можно от 50-70 тысяч рублей до 150 миллионов. Больше половины из них – отделы в торговых центрах (магазины одежды, буфеты, киоски с шаурмой). Есть и гостинично-развлекательные центры, салоны красоты, производственные базы, фотостудии, помещения для свободного пользования.

Аренда помещения – 149 млн рублей

На "Циане" за 149 миллионов продается арендный бизнес. Судя по объявлению, здесь расположен магазин "Маяк". Продавец сообщает, что договор с арендатором (федеральная продуктовая сеть) подписан на 10 лет, вполне может приносить стабильный доход. Площадь помещения – 2800 кв. м.

Из всех возможных вариантов арендный бизнес кажется самым простым. Но не забывайте про налоги и возможные задержки арендной платы.

Кирпичный завод – 42 млн рублей

Этот бизнес стоит 42 млн рублей. В объявлении указано, что на территории большая свободная площадь, глинозапасник, цех по производству сырца, четыре галереи для сушки сырца (к каждой из них проведена конвейерная лента), две печи для обжига кирпича.

Гостинично-развлекательный центр – 33 млн рублей

Эта двухэтажная гостиница обойдется вам в 33 миллиона. Общественная сауна, несколько джакузи, гостиничные номера. Предприниматель сообщает: "Налоги минимальные на здание и на землю, так как применены абсолютно законные и очень интересные схемы". Вообще в интернете много объявлений о продаже гостиничных комплексов, хостелов.

Не забудьте изучить конкурентную среду, клиентскую базу продавца, которую предоставляет продавец, проверить ремонт помещений, коммуникаций, состояние мебели.

Центр компьютерной томографии – 11 млн рублей

Центр компьютерной томографии стоит 11 миллионов из-за дорогостоящего оборудования. Но в городе таких немного, и предприниматель обещает: "Окупаемость – 2-3 года, лицензия бессрочная". Но вполне вероятно понадобится закупать дополнительное оборудование. Не забывайте про необходимость поиска квалифицированных специалистов.

Салон красоты – 8,4 млн рублей

Этот салон красоты на рынке уже 17 лет. Собственник за 8,4 миллиона отдает его в добрые руки в связи с переездом.

Сеть фитнес-студий – 8 млн рублей

Фитнес-студий в городе много. Владелец этой сети готов даже проконсультировать и помочь покупателю в развитии студий. Две собственных и две партнерских (франчайзинговых) студии обойдутся почти в 8 млн рублей.

Частный детский сад – 680 тысяч рублей

Продавец сообщает, что этот коммерческий детский сад в центре города имеет хорошую репутацию, работает пять лет. Сделан ремонт, есть все необходимое оборудование, техника, мебель, игрушки, система видеонаблюдения, детская игровая площадка. Есть вся разрешительная документация, сайт и соцсети.

Продавец приводит прибыль: "11 000 (за ребенка в месяц) * 25 (детей в группе) = 275 000". Стоит этот бизнес 680 тысяч.

Онлайн тур-компания – 15 тысяч рублей

"Райский бизнес" в прямом и переносном смыслах. Цена такого удовольствия – всего 14-15 тысяч рублей, причем продавец уверяет: "окупаемость – неделя" и "не придется ничего делать и ни с кем созваниваться". Правда, для того чтобы вступить в ряды бизнес-партнеров, придется пожертвовать e-mail, скинув его адрес в личные сообщения. Подозрительно. Подобных объявлений с эпитетами "прибыльный, вечный, понятный" у компании TravelWorld уже 29, один продан новоиспеченному бизнесмену.

Бизнес-менеджер – 10 тысяч рублей

Для тех, кто не хочет покупать готовое и не знает, как открыть свое. На "Циане" вы можете нанять менеджера по разработке и реализации бизнес-плана. За свои услуги он просит всего 10 тысяч рублей. Может сделать логотип, план работы, ищет поставщиков, площади, рассчитывает расходы и другое.

Работать на себя, а не на "злого начальника", конечно, приятнее, только ответственности больше – регулярная выплата заработной платы, налогов, содержание помещения, арендная плата, оформление документации. У многих начинающих предпринимателей нет опыта в бизнес-среде или возможности выйти на конкурентный рынок. В покупке готового бизнеса нет ничего зазорного. Это возможность перенять чужой опыт и развить свое дело.

Материал подготовлен Марией Лаврищевой специально для Amic.ru

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.06.2019 06:31
- гость -

Купить бизнес за 10-15 тыр Это будет головная боль, а не бизнес.

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