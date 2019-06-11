Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС, причем независимо от того, в каком государстве они проживают после получения необходимого стажа, сообщает РБК.
Соответствующее соглашение заключено между участниками Евразийского экономического союза.
Главное условие для будущего получения пенсии – отчисления в Пенсионный фонд, то есть официальная работа.
Аналогичные условия существуют и для россиян, которые работают в России, Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии.
Ранее получалось так, что работодатель мигранта делал отчисления в пенсионный фонд, но без российского гражданства последний не мог рассчитывать на выплаты по достижению пенсионного возраста и стажа.
Теперь же, после одобрения всеми странами, пенсия, заработанная на территории другого государства, будет "экспортирована" пенсионеру, даже если он проживает в другой стране.
Однако соглашение не распространяется "задним числом". То есть трудовой стаж мигрантов на территории России будет отсчитываться с года принятия законопроекта.
Исключение составляют только граждане Белоруссии, с которой аналогичный договор был заключен еще в 2006 году. С этой даты и может отсчитываться трудовой стаж для белорусов.
Комментарии
Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Охренеть, а говорили, что у нас нет денег на граждан России из Донбасса. А у нас есть деньги даже на неграждан России
У нас нет денег для пенсий гражданам, у нас нет мест в вузах для граждан. Но все меняется, когда приходят они - не граждане!
Они уже не знают как унизить население страны - но вот парадокс, доверие к вождю и его сторонникам только растет!!!
Про непосредственно Русских то когда вспомнят? Сколько мы можем всех кормить? Уже и пенс.возраст увеличили, а эти черти все лезут к нам и лезут, у нас людей уже работает меньше, чтоб кормить всех мигрантов.
Маразм крепчал...
-гость- 13:59
да нет уже никого роста, уж слишком очевидным становится даже для скрепных
11.06.2019 14:21
гость
В два раза вырос уровень доверия вождю - "Рейтинг Путина вырос с 31% до 72%. ... При этом две трети россиян сказали, что одобряют деятельность Путина на посту президента".
Этот народ не победить!!!
Нужно еще неграм платить пенсии и сирийцам и кубинцам! Всем, только не русским!