Здесь рождается легенда: производство минеральной воды "Карачинская"

Бутылка минеральной воды с лебедями на этикетке известна далеко за пределами Сибири. А производят ее в Новосибирской области в Чановском районе в курортном поселке Озеро-Карачи. "Карачинская" давно стала местным символом, некоторые даже по привычке всю минералку называют "Карачинской".

Геологический возраст минеральной воды "Карачинская" – девять тысяч лет. К такому выводу пришли ученые из головного Российского института по гидрогеологии и инженерной геологии. Благодаря проведенным исследованиям специалисты выяснили, что все макро- и микроэлементы в "Карачинской" содержатся еще со времен таяния ледников. Но целебная скважина была открыта на территории курорта "Озеро-Карачи" только в 1958 году, во время поисков обычной питьевой воды.

Около завода стоят специальные надкаптажные здания, в которых находятся скважины. Поэтому, кстати, на этикетке написано "Разлита у источника". Из скважины глубиной 1170 метров по трубам минеральная вода попадает на предприятие – в накопительные емкости, далее проходит очистку через фильтры, где происходит удаление механических примесей, органических соединений и запахов. Далее она охлаждается, газируется и отправляется на розлив.

Сейчас система производства продукции на заводе автоматизирована и организована так, чтобы человек вообще не касался бутылки. Запрограммированные линии розлива французской фирмы SIDEL и немецкой фирмы KHS автоматически проверяют качество выпускаемой продукции на каждом этапе производства. Поэтому на линии розлива находится не более 10 рабочих – этого вполне достаточно для контроля работы системы.

Бутылки, в которые разливают продукцию, выдувают из специальных преформ, похожих на колбы. Прозрачная преформа для безалкогольных напитков, голубая для "Карачинской", бирюзовая для питьевой воды "Ассоль".

Безалкогольные газированные напитки разливают на заводе с 2012 года. Из классических вкусов выбрали лимонад, ситро, грушевый и тархун. Кроме того, есть три вида шорли – грейпфрут-лимон, лесные ягоды, яблочный и два вида мохито: имбирный и классический. Их уникальность в том, что они готовятся с использованием минеральной воды, на лучшем российском сахаре и только на натуральном сырье. На сезон закупается примерно восемь вагонов сахара.

Этикетка для "Карачинской" печатается в Италии, стеклянные бутылки – омские, а пробки для них заказывают в Германии. Минеральная и питьевая вода, безалкогольные напитки производятся в соответствии с ГОСТами. Это государственные стандарты, цель которых строго регламентировать весь путь, который проходит товар от превращения из сырья в готовый продукт.

В час на заводе производят 36 000 бутылок "Карачинской", напитков и питьевой воды – 18 000 бутылок. Территория склада в четыре раза больше производства. Здесь напитки хранятся до тех пор, пока их не отправят по всей Сибири, на Дальний восток, в Санкт-Петербург, Крым, Казахстан и Беларусь.

Завод "Карачинского источника" – это не только производство и склад. Невидимую, но огромную часть работы выполняет лаборатория: ежесменно проводится анализ каждой партии продукции по органолептическим, физическим, химическим и микробиологическим показателям.

Ежемесячно минеральную воду "Карачинская" проверяют в Центре гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области, питьевую воду "Ассоль" – в Центре гигиены и эпидемиологии города Новосибирска, напитки – в лаборатории Новосибирского центра стандартизации и метрологии. Кроме того, ежегодно минеральная вода проходит полный анализ в Томском научно-исследовательском институте курортологии и физиотерапии для подтверждения стабильности химического состава и целебных свойств "Карачинской".

Поселок славится не только натуральной минеральной водой. На берегу озера Карачи располагается знаменитый курорт "Озеро-Карачи". Он был основан в 1880 году, о чем сообщают золотые цифры на фасаде. Весь комплекс полностью отреставрировали в 2014-2015 годах, сейчас к основным – грязелечебнице, питьевой галерее, главному корпусу – добавилось здание аквапарка и новые корпуса для проживания.

Вода из озера и минеральная вода "из бутылки" друг к другу никакого отношения не имеют. Вода в озере не питьевая и называется "рапа" – такой водно-солевой раствор. Грязь и рапу из озера используют только для лечебных процедур в санатории.

А еще на территории санатория есть “Питьевая галерея”, где есть минеральная вода без газа и разной температуры. Кстати, "Карачинская" – это слабоминерализованная лечебно-столовая вода, и пить ее можно в неограниченном количестве, а лечиться уже по назначению врача.