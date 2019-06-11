Взрыв на танкере "В Ф Танкер 16" в Махачкале произошел около 5 часов утра и унес жизни троих моряков, сообщает РИА Новости.
Два тела нашли практически сразу, третье – через несколько часов. Еще пять человек госпитализированы в больницу с ожогами.
Состояние одного из них крайне тяжелое. У него обожжено 95% площади тела.
По предварительной информации, разлива нефтепродуктов удалось избежать.
По факту случившегося СК на транспорте и Ространснадзор инициировали проверку. Сотрудники ведомств выясняют все обстоятельства трагедии.
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