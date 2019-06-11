Бывший председатель барнаульского горисполкома Анатолий Мельников умер11 июня на 92-м году жизни, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
В мэрии уточняют, что Почетный гражданин города Барнаула и Почетный гражданин Алтайского края скончался после тяжелой продолжительной болезни.
Глава краевой столицы Сергей Дугин, председатель гордумы Галина Буевич, а также коллектив администрации города и городские депутаты выразили искренние соболезнования семье и родственникам Анатолия Ивановича.
Анатолий Мельников в течение 14 лет был председателем Барнаульского горисполкома. Под его руководством было построено большое количество объектов социального значения: школы и детские сады, больницы, краевой Театр драмы, Алтайский государственный университет.
"Порядочность, профессионализм, огромный жизненный опыт, внимание к людям – все это снискало любовь и уважение барнаульцев. Светлая память об Анатолии Ивановиче Мельникове навсегда останется в наших сердцах", — говорится в официальном сообщении властей краевой столицы.
Комментарии
Уходит эпоха , уходит . И научить нынешних " руководителей " ( эффективных менеджеров ) КАК НУЖНО работать становится некому , жаль .
Родным соболезнования .
При нем Барнаул и построили, все больницы, школы, детсады, хрущевки. Заводы все работали.
В возрасте 26 лет Анатолий Иванович был назначен на должность заместителя председателя горисполкома. В эти годы ему было поручено курирование вопросов благоустройства города, озеленения, строительства школ, детских садов, учреждений культуры. Так, в 1950-е гг. были построены: кинотеатр «Россия», Дворец пионеров, школы № 22, 27, 31, 42 и многое другое.
За период 1972—1986 гг. было построено: более 4 млн м² жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, три рынка, три кинотеатра, кондитерская фабрика, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, второй речной водозабор, детские сады, школы, училища, вузы, больницы и многое другое.
Да уж. В те годы в 45 лет стать главой Барнаула было не просто. Видать талантливый был человек.
При нем Барнаул и построили, все больницы, школы, детсады, хрущевки. Заводы все работали.
В возрасте 26 лет Анатолий Иванович был назначен на должность заместителя председателя горисполкома. В эти годы ему было поручено курирование вопросов благоустройства города, озеленения, строительства школ, детских садов, учреждений культуры. Так, в 1950-е гг. были построены: кинотеатр «Россия», Дворец пионеров, школы № 22, 27, 31, 42 и многое другое.
За период 1972—1986 гг. было построено: более 4 млн м2 жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, три рынка, три кинотеатра, кондитерская фабрика, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, второй речной водозабор, детские сады, школы, училища, вузы, больницы и многое другое.