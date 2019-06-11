Sleep Medicine опубликовал результаты совместно эксперимента австралийских и британских ученых.
Они набрали группу из 22 "сов" – людей, привыкших поздно ложиться и поздно вставать.
Посредством введения графика подъема и приема пищи в одно время исследователи попробовали сделать из них классических "жаворонков" – людей, без труда поднимающихся рано и быстро достигающих максимальной работоспособности в первую половину дня.
Участникам эксперимента на протяжении трех недель установили время подъема при максимальном освещении (на 2-3 часа раньше, чем обычно) и ранний завтрак. Обед также был в фиксированное время, а ужин – не позднее 19:00.
Как сообщает Medical Note, уже через несколько дней испытуемые стали ощущать себя бодрее в первой половине дня, а также отмечать улучшения в мозговой и физической активности утром.
Вскоре пик максимальной работоспособности переместился с вечера на день. Снизился уровень стресса и депрессии.
Таким образом исследователи пришли к выводу, что поэтапное изменение распорядка дня не только делает из "совы" "жаворонка", но и улучшает самочувствие человека, избавляя его от утренней сонливости на работе.
Комментарии
В Британии у ученых много времени они и не такие опыты проводят. Из разряда как сделать левшу правшой, и сказать что он вполне счастлив. Я просто горд за их научные труды это как минимум Нобелевка!!!
не вздумайте над собой эксперементировать, я вот будучи лет 3 0как совой спать ложилась в 12 ночи по выходным до 12 дня дрыхла, а сейчас? в восемь вечера уже никакая и просыпаюсь в 5 утра в любой день.. а как обратно не знаю:\
В нашей стране это методика уже давно придумана, апробирована и хорошо себя зарекомендовала - армия.