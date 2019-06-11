Молодой житель Ставропольского края предстанет перед судом на Алтае за смертельное избиение мужчины.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 22-летний молодой человек, который в июне прошлого года гостил у своих родственников, проживающих в селе Быстрянка Красногорского района.
"Совместно с двумя родственниками он выехал на берег реки Катунь, где также находился ранее незнакомый им мужчина, который сделал молодым людям замечание относительно выброшенного из автомобиля мусора. В ходе произошедшей ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также деревянной палкой по телу и голове. С места преступления злоумышленник скрылся вместе с друзьями. Впоследствии потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", — констатируют в СКР.
Задержали злоумышленника в декабре 2018 года. Его заключили под стражу.
"В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал, вместе с тем следствием собрано достаточно доказательств его причастности, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляют в Следкоме.
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