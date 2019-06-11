Молодой житель Ставропольского края предстанет перед судом на Алтае за смертельное избиение мужчины.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 22-летний молодой человек, который в июне прошлого года гостил у своих родственников, проживающих в селе Быстрянка Красногорского района.
"Совместно с двумя родственниками он выехал на берег реки Катунь, где также находился ранее незнакомый им мужчина, который сделал молодым людям замечание относительно выброшенного из автомобиля мусора. В ходе произошедшей ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также деревянной палкой по телу и голове. С места преступления злоумышленник скрылся вместе с друзьями. Впоследствии потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", – констатируют в СКР.
Задержали злоумышленника в декабре 2018 года. Его заключили под стражу.
"В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал, вместе с тем следствием собрано достаточно доказательств его причастности, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавляют в Следкоме.
Комментарии
"Совместно с двумя родственниками он выехал на берег реки Катунь" по тредварительному сговору группой лиц с применением заранее приготовленного холодного оружия... и ст. на групповое, за намеренное убийство. Но наши органы сделают, что один бил другие не видели, а травмы получил от падения с высоты собственного тела. Взял палку стал "обезьяной", идешь по всей строгости, чтобы никому биты даже в голову не приходило возить с собой, а тем более доставать.
А почему горячие хлопцы с юга не чтут обычаев местных жителей, а навязывают свои?!
В Быстрянке хорошие люди мне попались в 2004 году. Заварили сломавшийся велосипед, денег не взяли, предлагали ночлег. Наверно, не все такие там.