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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Легенды спорта и икра из облепихи: что было интересного на открытии форума АТР

, ИА "Амител"
Рассказываем, что увидели почетные гости форума и сможет ли АТР получить федеральный статус
К открытию форума на 'Сибирском подворье' появилось много новых объектов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

К открытию форума на "Сибирском подворье" появилось много новых объектов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" работает в Алтайском крае в эти дни. 10 июня на площадке "Сибирского подворья", где проходит основная образовательная программа, побывали почетные гости во главе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и губернатором Виктором Томенко. О том, как открывали форум в 2019 году, – в материале Amic.ru.

Симуляторы и исторические документы

Экскурсия началась с выставочного павильона, где краевые образовательные учреждения, общественные организации, компании и мастера представили свои достижения и наработки. Так, АГМУ показал симуляционное оборудование, на котором студенты отрабатывают практические навыки оказания медицинской помощи. Студент 4-го курса Владимир Чернусь на манекене, подключенном к ноутбуку, продемонстрировал, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. С помощью симулятора участники форума смогли почувствовать себя настоящими хирургами.

Барнаульский кооперативный техникум познакомил участников форума с молекулярной кухней, которая набирает популярность во всем мире.

"Молекулярная кухня – это те же самые продукты, которые используются в обычной кулинарии, но только с несколько видоизмененными свойствами. Например, панакота в молекулярной кухне может выглядеть как яичница, а красная икра может оказаться облепихой. Необычная подача, своеобразный дизайн блюд привлекает многих", – рассказала председатель предметно-цикловой комиссии "Технология продукции общественного питания" Лариса Сновицкая.

Региональное отделение "Поискового движения России" в Алтайском крае представило наиболее интересные и ценные находки, которые сделали алтайские поисковики. Как рассказал председатель реготделения Поискового движения России Дмитрий Вейн, участники форума познакомились с результатами поисковых экспедиций девяти алтайских отрядов, которые работают на местах боевых действий Великой отечественной войны.

"Здесь как подлинные находки с мест боев, так и личные вещи, документы фронтовиков, которые нам передали родственники. Один из самых интересных экспонатов – документы нашего земляка Николая Редькина, которого нашли волгоградские поисковики в 2017 году. Он считался пропавшим без вести все эти годы. В его планшетке сохранился список личного состава взвода и инструкция по применению противотанкового ружья. На момент гибели ему был всего 21 год". На стенде Алтайского политехнического техникума можно было увидеть гончарные изделия – творения рук студентов", – сказал он.

На выставочной площадке "Моя история" можно было пообщаться с волонтерами, которые помогают восстанавливать семейную историю. "Мы помогаем людям искать информацию о предках. Даем им алгоритм действий, как работать с различными базами данных, архивами", – говорит координатор проекта "Моя история" в Алтайском крае Мария Пашкова.

После посещения выставки почетные гости прошлись по открытым торговым рядам. На "АТР-базаре" можно было увидеть не только продукцию партнеров форума, но и сувениры, которые изготавливают "выпускники" АТР прошлых лет. Например, Ирина и Константин Кудрявцевы, основатели мастерской "Поленница", не раз участвовали в форуме, а теперь привозят сюда свою продукцию: значки, магнитики, брелочки, записные книжки, выполненные с помощью лазерной резки с ручной постобработкой.

"Мы шли к этому проекту несколько лет. Начинали с монеток, игровой темы, – рассказала Ирина Кудрявцева. – До того как заняться бизнесом, мы приезжали на АТР несколько раз. Сначала были на площадке для начинающих предпринимателей, потом на площадке "Растущий бизнес". Общались, черпали идеи и поняли, что мы тоже можем. С годами приходит понимание, что накоплено достаточно знаний. Я думаю, что повлиял накопительный эффект".

Перспектива – федеральный уровень

Торжественное открытие праздника прошло, как всегда, позитивно и ярко. Собравшихся приветствовал полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Он передал слова Владимира Путина и пожелал молодежи стать лидерами перемен.

"Мы мыслим шаблонно, у вас есть преимущество. Будьте дерзкими в хорошем понимании этого слова, мыслите нестандартно, предлагайте такие шаги, такие проекты, которые, на первый взгляд, могут показаться окружающим сумасшедшими. И тогда, как сказал президент, вы станете настоящими лидерами перемен", – сказал Сергей Меняйло.

После этого слово взял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что за 10 лет площадка форума стала знаковым местом для тысяч молодых людей. Местом, где начался их личностный рост. За эти годы форум тоже претерпел изменения. Сначала его участники думали о туризме, затем о вопросах управления в целом и о том, как молодежи включиться в эти процессы. "Из точек роста мы превращаемся в территорию развития", – констатировал губернатор.

На открытии форума также присутствовали председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов и другие почетные гости.

После окончания торжественной церемонии и концерта продолжилась экскурсия по площадкам и общение с участниками форума. Почетные гости побывали в уникальной исторической квест-комнате "Сталинградская битва", которую привезли в Алтайский край "Волонтеры Победы". Благодаря очкам виртуальной реальности участники форума могли перенестись в атмосферу обороняющегося Сталинграда и почувствовать себя на месте солдат, которые героически отстаивали дом, который сейчас называется Дом Павлова.

Также Виктор Томенко и Сергей Меняйло встретились с руководителями площадок, которые рассказали о приоритетных темах обсуждения и о том, как будет выстроена их работа.

Перед отъездом с "Сибирского подворья" полпред объявил, что молодежный управленческий форум АТР в Алтайском крае может получить статус федерального.

"Чтобы получить статус федерального и подняться на новую ступень – нужно потрудиться. Все зависит от нас. Перспектива роста есть, и это самое главное. Форум дает результат – общение, знакомства, обучение, передачу опыта. В Алтайском крае есть что показать и есть на что посмотреть", – сказал Сергей Меняйло.

Виктор Томенко отметил, что десятилетняя история АТР показала его необходимость, жизнеспособность и результативность. В 2019 году на форуме появилось много изменений: новые площадки и направления, новые эксперты (их состав обновился почти на 80%). Работа форума продлится до 14 июня. Amic.ru ведет "Дневник АТР-2019", следите за обновлениями на сайте.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

11.06.2019 16:28
- гость -

судя по фото хочных телочек туда не берут?

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