В Алтайский край прилетела трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. Основная цель визита чемпионки на Алтай — подписание соглашения о более тесном сотрудничестве с правительством Алтайского края по развитию проекта "Школьный спорт". Подписание состоялось сегодня, 11 июня.

Во время подписания документа губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, ,что сегодня здоровый образ жизни становится трендом и оздоровление детей является одним из направление работы правительства: "Оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни — это сегодня тренд и одно из главных направлений нашей работы".

Президент этой федерации трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прибыла в Барнаул, чтобы, как выразился губернатор, "конкретизировать отношения" в развитии детского спорта.

Что уже сделано

Проект "Детский спорт" партии Единая Россия реализуется в Алтайском крае третий год. Развивается несколько направлений: идет реконструкция спортзалов в сельских школах, набирают обороты федеральные проекты "Дворовый тренер", "Школьный спорт", "Дворовый футбол".

По словам Виктора Томенко, сейчас в крае сконцентрировались на проведении реконструкций спортивных залов. Так уже отремонтированы залы в восьми районах края. В 2018 году на данные направления было выделено более 45 млн рублей.

Что будет

Порядка 45 млн рублей из федерального и местного бюджета будет выделено на развитие детского спорта и в 2019 году. "Мы запланировали создать спортивные клубы в 12 сельских школах", — отметил Виктор Томенко.

Глава края подчеркнул, что спортзалы в сельских школах служат не только для того, чтобы там проходили школьные занятия. "Школа во многом и часто в небольших населенных пунктах является центром притяжения общественной жизни. Спортзалы используются для проведения соревнований для взрослых, массовых и культурных мероприятий." — добавил он.

Соглашение между Правительством Алтайского края и Всероссийской федерацией школьного спорта принято по нескольким направлениям. Так будет усиливаться пропаганда здорового образа жизни среди школьников. Преподавание физкультуры в школах станет более эффективным. Продолжиться улучшение спортивного инвентаря.

Губернатор выразил надежду, что подписание соглашения поможет привлечь дополнительное финансирование на территорию края.

С Москвой в одном направлении

"Наша основная цель — выполнить задачу Президента, чтобы 80% детей регулярно занимались спортом." — заявила президент федерации школьного спорта Ирина Роднина. Она выразила опасение, что в России более 60% детей, по окончанию школы, имеют отклонения от здоровья.

Чемпионка напомнила, что 11 лет ребенок находится на территории школы. По ее словам, учебное заведение должно стать не только центром знаний, но и центром здоровья. "Если в наше время говорили, что ребенка надо убрать с улицы, то сейчас наоборот надо вытаскивать детей на улицу. Но она должна быть хорошо подготовлена." — объяснила Роднина. По её мнению, спорт это единственная профилактика, которая предупреждает от приема наркотиков.

Отметим, трехкратная олимпийская чемпионка, президент всероссийской федерацией школьного спорта Ирина Роднина прилетела в Барнаул 11 июня. После подписания соглашения о взаимодействии с правительством края, легендарная фигуристка посетила барнаульскую гимназию №42 и приняла участие в награждении победителей футбольного турнира на стадионе имени Алексея Смертина.