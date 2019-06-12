Международный туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай. Great Altai" проходит уже в четвертый раз. В 2019 году площадкой для состязания спортсменов и профессиональных туристов была выбрана Россия. Мероприятие проходит с 9 по 15 июня в Смоленском районе, в живописном ущелье Щеки на реке Песчаной, Белокурихе и Алтайском районе. Кто и зачем придумал этот фестиваль, который высоко оценил сам президент Владимир Путин, порталу Amic.ru рассказали организаторы мероприятия.

Спортсмены всех стран, объединяйтесь!

Фестиваль был учрежден семь лет назад межрегиональной организацией "Наш общий дом – Алтай". В нее входят шесть территорий, расположенных в макрорегионе Алтай: Республика Алтай и Алтайский край России, Ховдский и Баян-Ульгийский аймаки Монголии, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Восточно-Казахстанская автономная область Казахстана. Каждые два года большое спортивное мероприятие по очереди проводился в Монголии, Китае, Казахстане. Теперь в России.

Организаторами фестиваля в 2019 году стали правительство Алтайского края и Ассоциация детского и молодежного туризма региона.

Секретарь Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай", уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал Amic.ru, что в каждой стране свои особенности организации, что делает фестиваль еще интереснее. Так, в Китае в 2015 году открытие было на большом стадионе, где собралось более 40 тысяч болельщиков. Но сами соревнования прошли в другом месте, куда после открытия всех вывезли.

В Алтайском крае решили поступить иначе и добавить больше аутентичности. Проживание участников и состязания организованы в одном месте – в ущелье у реки, до которого можно добраться только на транспорте высокой проходимости. Здесь разбит большой палаточный лагерь, с банями, полевой кухней, и тут же большинство участков спортивных трасс: с одной стороны скалы для покорителей гор, с другой стороны бурная река для рафтеров, на полянах участки для городошного спорта, борьбы. Состязания по автотранспорту и скайранингу проходят в Белокурихе, некоторые соревнования по скалолазанию в "Белокурихе-2", любители рыболовного спорта и пешеходного туризма сразятся в Алтайском районе.

Быстрее, выше, сильнее

Всего на фестивале представлено 17 видов спорта и туризма. Соревноваться также будут в альпинизме, вело- и автотуризме, спортивном ориентировании, перетягивании каната, армрестлинге, борьбе, парапланеризме и мотопарапланеризме.

Участниками фестиваля стали почти 400 спортсменов и профессиональных туристов из России, Казахстана, Монголии и Китая. Собирались, но по разным причинам не смогли приехать команды из Узбекистана и Армении.

Что говорят о форуме

"В планах – развить фестиваль до больших игр в природной среде. Мы хотим, чтобы это было уникальное событие во всем алтайском регионе", – добавил Борис Ларин.

В 2018 году на форуме приграничного сотрудничества России и Казахстана президент Владимир Путин высоко оценил потенциал "Большого Алтая". По его словам, благодаря реализации таких инициатив растет туристический обмен между двумя странами.

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития региона Павла Дитятева, для региона большая честь организовывать такие соревнования и принимать гостей из нескольких стран.

"Это очень важные соревнования. Мы приехали, чтобы научиться чему-то новому и поддержать дружбу между странами", – сказал в беседе с Amic.ru заместитель главы департамента по спорту, культуре, туризму и СМИ округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ливэй Чэнь.

Губернатор Ховдского аймака Монголии Буганцуль Дугэржав отметил, что фестиваль является одним из значимых проектов для приграничного сотрудничества.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко тоже считает спорт важным для международного сотрудничества

"Спорт всегда объединяет, встречаясь на одних спортивных площадках, мы уже никогда не будем "воевать". Здесь все не просто соревнуются в одинаковых условиях, здесь все живут в одинаковых условиях. Могут общаться в неформальной обстановке в такой чудесном, красивом месте", – сказала она.

Кстати, в ущелье, где живет и соревнуется большая часть участников фестиваля, нет сотовой связи, интернета, поэтому времени пообщаться, а не "сидеть в своем телефоне" у всех предостаточно.

О красоте мест, чистоте воздуха и отличной возможности отдохнуть вдали от цивилизации говорили участники всех стран.

Но сотрудничество России с приграничными странами – это не только спорт и "Большой Алтай". Так, на международном управленческом форуме, который в эти дни также проходит в Алтайском крае, работает площадка молодых ученых и студентов из стран алтайского региона.

Известная алтайская организация "Начни с дома своего" была с детскими экспедициями в Китае, Монголии, Казахстане. У этих стран с Россией много совместных мероприятий, ярмарок, выставок, бизнес-встреч.