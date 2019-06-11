Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в интервью "Известиям" рассказала, сколько теряет бюджет из-за теневой экономики и "серых" зарплат.
По ее словам, по данным на 2017 год россияне потратили больше, чем заработали на 13,3 трлн рублей, что составляет 14,5% ВВП страны.
По приблизительным подсчетам (точное количество определить невозможно), в неформальном секторе задействованы около 15 млн жителей России.
Голикова утверждает, что соцфонды из-за такого положения вещей ежегодно теряют приблизительно 2,3 трлн рублей только в виде недоуплаченных страховых взносов.
Комментарии
страшная какая...этим фото пугать детей. такие деньги и не может привести себя в красотку что ли? вон...и то ничего, говорят ботекс правда
Вклады и накопления, которые тратит население не являются заработной платой (видимо великий математик и экономист). Кредиты тоже не являются заработной платой, но в расходы их чиновники со своим Росстатом считают. Исходя из таких заявлений вывод один - снова будут грабить.
запретить голикову- где петиция?
У олигархов дворцы на миллиарды, записаны на государство, поэтому налоги не платят. Зарплата тоже копеечная, чтобы налоги меньше платить.
11.06.2019 16:11
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Так и есть!
Более чем странная математика. Население деньги печатать научилось?
Расходы дружбанов Святлейшего посчитали, а достанется безработным и самозанятым.
Обнулить бы им вообще этот бюджет.