Российская армия засекла самолеты-разведчики США (RC-135) и Швеции ("Гольфстрим") у границы РФ, сообщает Минобороны России.
Видеозапись перехвата опубликована в Twitter ведомства несколько часов назад.
Уточняется, что пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского моря.
Сопровождение самолетов, не имеющих разрешения на вхождение в воздушное пространство другой страны, нормальная практика.
Таким образом государство оберегает свои границы от вторжения вооруженных сил потенциального неприятеля.
#Видео 10 июня истребитель #Су27 из состава дежурных сил #ПВО Балтийского флота поднимался для сопровождения самолетов-разведчиков #ВВССША #RC135 и #ВВСШвеции #Gulfstream, приблизившихся к государственной границе РФ https://t.co/qt3rALZJ7i #БалтийскоеМоре #ОхранаГраницы @MID_RF pic.twitter.com/vue5UZhnQp— Минобороны России (@mod_russia) 11 июня 2019 г.
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