Видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина спасает девушку, которая едва не спрыгнула в реку Катунь, стремительно распространяется в социальных сетях.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, инцидент имел место ранним утром 8 июня. Инструктор, которого зовут Владимир Михайлов, заметил на мосту женщину в светлом платье. Девушка перелезала через ограждение с явным намерением спрыгнуть в реку.
Мужчина бросился к ней, снял с ограждения и затем удерживал, чтобы незнакомка не причинила себе вреда. Когда Владимир отвел девушку подальше от воды, та успокоилась.
Пользователи сети высоко оценивают поступок мужчины.
Комментарии
Красавчик. А это обычная дура...таких много
Егэ не сдала или парень бросил?
Дура, бля. Жизнь она каждый день меняется.