Жителя Троицкого района Алтайского края будут судить по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном уничтожении имущества своей бывшей супруги.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в феврале этого года 26-летний обвиняемый из-за обиды на бывшую жену, инициировавшую их развод, пришел к ней в квартиру.
"В отсутствии хозяйки с целью незаконного проникновения в чужое жилище мужчина с силой дернул за металлический замок, служащий запорным устройством входной двери, в результате чего вырвал замок вместе с металлическим пробоем из дверного полотна. После проникновения в дом обвиняемый собрал все личные вещи бывшей жены в сумки, отнес их на берег реки, где часть вещей сжег, а часть – утопил", – уточняют в СКР.
Ущерб от действий мужчины превысил 30 тысяч рублей.
Свою вину злоумышленник признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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