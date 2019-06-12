Более 1,5 тысячи человек посетили историческую квест-комнату "Сталинградская битва" в Алтайском крае. Об этом Amic.ru рассказала региональный руководитель Всероссийского движения "Волонтеры Победы" в Алтайском крае Галина Берлизова.

Квест был разработан в 2018 году к 75-летию победы в Сталинградской битве. По инициативе "Волонтеров Победы" его привезли в Алтайский край. 15 мая квест-комнату торжественно открыли в Барнауле, первыми в атмосферу обороняющегося Сталинграда погрузились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных. В конце мая квест-комнату перевезли в Бийск, а 9 июня – на "Сибирское подворье" под Белокурихой – площадку молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития".

"Квестом интересуются разновозрастные люди, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Но все же есть возрастные ограничения: детей младше 10 лет мы не запускаем, потому что в квесте нужно проходить по доскам через огромную трещину в полу, – рассказывает Галина Берлизова. – Некоторые взрослые тоже боятся. У нас был опыт, когда девушка проходила по досочкам и стала резко падать. У нее закружилась голова и она сказала: "Все, я не могу". Были люди, которые надевали очки, смотрели на обстановку и просили снять очки, потому что им было плохо. Думаю, что это не связано с возрастом, скорее с особенностями человека. Некоторые мальчишки, которые играют в компьютерные игры, говорят, что квест ничем не отличается. Другие говорят, что это очень реально. Люди понимают на подсознании, что ты идешь по полу, никуда не падаешь, но когда ты наступаешь мимо доски, у тебя начинается паника, потому что ты видишь совершенно другую картинку".

По словам Галины Берлизовой, разработчики квест-комнаты создавали ее по реальным фотографиям и описаниям в архивах. Так, был воссоздан пулемет "Максим", рация тех времен, карты.

"Почему действие происходит в Доме Павлова? Это одно из самых ярких известных почти каждому человеку событий, связанных со Сталинградской битвой. Когда ребята разрабатывали квест, они не хотели, чтобы в кадре была кровь и убийства, упор здесь больше на историю. Выполняя задание, не нужно никого убивать, проводить обстрел. Но при этом можно увидеть картинку того времени. Вы можете выглянуть в окно, увидеть технику противника", – говорит Галина Берлизова.

12 июня квест-комната покинет территорию Алтайского края.