Радиостанция RMF FM сообщила о находке на северо-западе Польши старого бункера фашистов, в котором может находиться знаменитая Янтарная комната.
Люк, ведущий в тоннель с секретным бункером немецких оккупантов, завален плитой весом около тонны. Кроме того, вход загораживает проросшее дерево.
Работы по расчистке проема начнутся в конце месяца. Судя по виду прохода, эксперты уверены, что после изгнания фашистов никто этим бункером не пользовался.
В пользу версии, что именно этот бункер может быть хранилищем захваченной нацистами Янтарной комнаты, говорят показания местного жителя.
Как сообщает "Российская газета", в 50-е годы прошлого века мужчина рассказал польским саперам о том, что в этой местности немцы прятали коробки с чем-то в одном из бункеров.
Поляки считают, что в коробках были именно части легендарного подарка прусского короля Фридриха Вильгельма I императору Петру Великому.
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