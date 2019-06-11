"Справедливая Россия" в Алтайском крае назвала имя кандидата, который пойдет на довыборы в АКЗС в сентябре 2019 года. Это будет Наталья Лебедева, сообщает пресс-служба партии. Решение было принято на заседании Совета реготделения во вторник, 11 июня.
"Справедливороссами единогласно была поддержана Наталья Лебедева, председатель совета местного отделения партии в Ключевском районе. Предварительно ее кандидатура была согласована Президиумом Центрального совета "Справедливой России", – уточнили в СР.
43-летняя Наталья Лебедева родилась и училась в селе Ключи Ключевского района Алтайского края. Имеет среднее специальное образование швеи-мотористки, высшее педагогическое образование (окончила Бийский педагогический университет). Занималась индивидуальным предпринимательством, работала в средней школе педагогом-психологом, с 2016 года – директор ООО ЧОО "Белый лебедь". В партию пришла в 2019 году, сейчас является председателем совета ключевского отделения.
Ей предстоит принять участие в довыборы депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 8 сентября 2019 года. На это место также будет претендовать секретарь Михайловского районного комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Михайловском районном Совете депутатов Флюр Хакимов от КПРФ, директор профессионального лицея Ключевского района, депутат Ключевского районного совета депутатов Владимир Репкин от "Единой России". ЛДПР и остальные партии своих кандидатов пока не называли.
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