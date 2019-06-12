Жару до +31 градуса и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 12 июня.
"Местами в предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +26...+31 градус. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле будет без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +26...+28 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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