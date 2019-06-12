Кирпичный коттедж площадью 480 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 33,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Четырехэтажный дом с цокольным этажом и мансардой расположен на участке 10 соток.
"В цокольном этаже – гараж, сауна с бассейном и комнатой отдыха, на мансардном этаже – спортзал с зоной отдыха и гостевая спальня с ванной комнатой", – отмечает автор объявления.
На втором этаже находятся три спальни, кабинет, ванная комната, джакузи с туалетом, большая спальня с гардеробной и душевой кабиной. На первом этаже – холл, кухня-столовая, гостиная с большим камином и зимним садом.
На благоустроенном участке расположена баня с мансардой и газовым отоплением, летняя беседка с дровяной печью и барбекю, второй гараж.
Комментарии
Блин, красота-то какая .. А где номер карты куда нужно деньги переводить?