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Коттедж с бассейном в цоколе и зимним садом продают в Барнауле за 33,9 млн руб.

, ИА "Амител"
Жилье площадью 480 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна

Кирпичный коттедж площадью 480 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 33,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Четырехэтажный дом с цокольным этажом и мансардой расположен на участке 10 соток.

"В цокольном этаже – гараж, сауна с бассейном и комнатой отдыха, на мансардном этаже – спортзал с зоной отдыха и гостевая спальня с ванной комнатой", – отмечает автор объявления.

На втором этаже находятся три спальни, кабинет, ванная комната, джакузи с туалетом, большая спальня с гардеробной и душевой кабиной. На первом этаже – холл, кухня-столовая, гостиная с большим камином и зимним садом.

На благоустроенном участке расположена баня с мансардой и газовым отоплением, летняя беседка с дровяной печью и барбекю, второй гараж.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.06.2019 07:27
- гость -

Блин, красота-то какая .. А где номер карты куда нужно деньги переводить?

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