После пяти дней сна, в том числе медикаментозного, Бари Алибасов пришел в сознание, рассказал ТАСС его PR-директор Вадим Горжанкин.
Это уже второе его пробуждение. Первый раз он произнес несколько слов и вновь уснул.
Сын продюсера "На-На" рассказывает о том, что он ничего не может вспомнить, даже своего имени, и не разговаривает.
При этом существует риск летального исхода из-за возможного возникновения внутреннего кровотечения. Оно может открыться, когда сойдут струпья в местах ожогов.
По словам Бари Алибасова – младшего, для уверенности в том, что смертельная угроза миновала, должно пройти еще несколько дней.
Даже при благоприятном прохождении критического периода, согласно прогнозу врачей, Алибасов никогда не сможет глотать.
Продюсера, композитора и музыканта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского после того, как он перепутал жидкость для прочистки труб с питьевым йогуртом.
Попадание разъедающего вещества нанесло серьезные ожоги дыхательным путям, пищеводу и желудку.
Комментарии
Моему дяде после ожога пищевода поставили пластмассовый. Говорить не может, но выпивает регулярно.