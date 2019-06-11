На торжественной церемонии открытия, Генеральный директор группы салон "Альбион-Моторс" Елена Марисина и директор по развитию дилерской сети Jaguar Land Rover Россия — Дмитрий Овчаров торжественно перерезали ленточку и объявили дилерский центр открытым!
Главной сенсацией вечера стала презентация новой модели –Range Rover Evoque.
Шоу-рум двухэтажного дилерского центра, занимающий площадь 859,8 м2, позволяет одновременно разместить 14 новых автомобилей Jaguar и Land Rover, включая главную новинку компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE.
"Альбион-Моторс" в Новосибирске – это один из девяти дилерских центров Jaguar Land Rover в России, авторизованных для продажи автомобилей, разработанных специальным подразделением Special Vehicle Operations (SVO). Дилерский центр укомплектован всеми необходимыми материалами и инструментами для реализации эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей Jaguar и Land Rover, а его сотрудники прошли дополнительное обучение в Великобритании. Каждый посетитель центра получает возможность самостоятельно подобрать автомобиль в версии SV с помощью конфигуратора, лично ознакомившись с цветами кузова и вариантами отделки салона. Также в ближайшее время в дилерском центре будет доступна возможность тест-драйва автомобилей от подразделения SVO.
Новый дилерский центр Jaguar Land Rover "Альбион-Моторс" располагается по адресу:
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 91/1 стр.2;
тел. +7(383) 363-77-22,
сайт albion-motors.ru
jaguar.albion-motors.ru
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