Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в скором времени мировая экономика может перейти на стандарт четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС.
"Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", — заявил глава кабинета министров.
По его словам, к такому выводу можно прийти, посмотрев на интенсивность технологического прогресса, автоматизирующего многие процессы.
Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".
А одна из новозеландских компаний сократила график до четырехдневного и получила 20-процентный рост производительности труда на час рабочего времени, констатировал Медведев.
По его словам, высокая загруженность людей приводит к усталости и стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на работоспособности и понижает экономические показатели.
В качестве решения проблемы Медведев предложил использовать "более лояльную организацию рабочего времени.
Он выразил мнение, что стоит опробовать гибкие графики, дистанционные форматы и вызов сотрудников по мере необходимости.
Комментарии
В коллайдере пересидел что ли?
8 часов рабочий день много, 4 часа нормально. Пускай роботы работают, раз про них так много говорят.
И только бедные дети ходят в школу 6 дней в неделю.....