ВЦИОМ попросил россиян назвать, что они считают главным символом России и не увидел единодушия в ответах, сообщает РИА Новости.
Так одинаковое количество граждан (по 16%) ответили "герб, гимн и флаг" и "единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность".
Остальные варианты набрали меньше 10% голосов. Так богатую природу назвали главным символом страны 9% опрошенных, любовь к Родине – 6%, величие, мощь и силу государства – 5%.
Опрос проводился 9 июня методом телефонного интервью по случайной выборке телефонов. В нем приняли участие 1600 респондентов.
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