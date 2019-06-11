Актер, режиссер и знаменитый ведущий Юрий Сысоев сегодня, 11 июня, также приехал на молодежный форум "Алтай. Территория развития" и уже задумывается над тем, чтобы снять какой-нибудь фильм на Алтае. О своих планах он поделился с ведущим "Дневника АТР" от МегаФон Юрием Варламовым, а заодно рассказал о том, как зарождалась знаменитая передача "Галилео" (на СТС) и что вообще нужно для того, чтобы создать хитовую и самобытную программу, даже если изначально, идея была где-то заимствована. Мечтаете стать ведущим? Смотрите блиц-интервью с Юрием Сысоевым:
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