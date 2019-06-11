Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
"Нет и быть не может", — опроверг какое бы то ни было давление на следствие Песков.
По его словам, он уже успел лично посмотреть порядка 200 тысяч вопросов к прямой линии, которая пройдет 20 июня, и может с уверенностью заявить, что по задержанию журналиста хоть и есть вопросы, но их не так много.
"По Голунову вопросы есть, но ими не засыпают", — цитирует Пескова "Коммерсант".
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. У него изъяли около 9 граммов наркотиков, что считается крупным размером.
Сотрудник СМИ заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Правоохранители утверждают, что он готовился к сбыту кокаина и мефедрона.
Однако при обследовании пакетов с наркотой на них обнаружили ДНК других людей.
Комментарии
Да что тут непонятного?Сожитель Голунова его и подставил.
ну а чё тока сфабриковали чё закрывать-то
И то верно - не по понятиям такие дела закрывать...