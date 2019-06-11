17 июня гордума Бийска рассмотрит вопрос о сложении полномочий оппозиционного депутата Евгения Корчагина, сообщает "Бийский рабочий".
Бийчанин стал очередным депутатом, который может упустить свое место в думе из-за декларации о доходах.
В отличие от многих народных избранников, забывших указать какое-либо имущество, Корчагин и вовсе не стал утруждать себя составлением обязательного документа.
Документы с требованием лишить мандата коммуниста уже поступили в городскую Думу. Если Корчагин по примеру своих невнимательных коллег не сложит полномочия по собственному желанию, то скорее всего его отправят в отставку своим решением остальные парламентарии.
Если все сложится таким образом, то ожидаются довыборы по округу №6, на котором Корчагину проиграла на тот момент действующая глава города Лидия Громогласова.
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