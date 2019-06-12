Легендарная фигуристка, трехкратная чемпионка мира в парном катании Ирина Роднина 11 июня встретилась с юными спортсменами Алтайского края и ответила на их вопросы. Неформальная встреча прошла в кафе парка спорта Алексея Смертина.

Но перед этим состоялось подписание соглашения министром спорта Алексеем Перфильевым о взаимодействии между правительством Алтайского края и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией "Всероссийская федерация школьного спорта".

"Все это будет делаться для того, чтобы как можно больше ребятишек и взрослых занимались спортом, больше становилось таких легенд, как Ирина Константиновна", — подчеркнул министр.

Сколько медалей

А в это время встречи с Ириной Родниной с нетерпением ожидали будущие чемпионы — хоккеисты, футболисты, фигуристы. Большинство из них — те самые "герои с нашего двора", которых жители края и Барнаула видят на больших уличных баннерах. Проект помогает рассказать о юных героях региона и их реальных достижениях. Всего в проекте приняли участие более 300 юных проектов. И половина из них пришли на встречу с Родниной.

Вопросы задавали разные и очень неожиданные. Так, шестилетнюю Анжелу интересовало, сколько всего медалей у прославленной фигуристки.

- А попробуйте угадать, — предложили в ответ

- Сто? Двести? — выкрикивали ребята.

Не угадали. "На самом деле меньше, — ответила Ирина — 10 — с Чемпионатов мира, 11 — с Европы, 3 — с Олимпиад, 6 — с Чемпионатов Советского Союза". Дополнила, смеясь: "Больше не дали".

Но зато у нее медали настоящие драгоценные: "Раньше медали делали из чистого золота, так что у меня сейчас просто килограмм золота", пояснила фигуристка.Самой дорогой для себя называет медаль за выступление 1973 года, на которой выгравирована ее фамилия и вид спорта.

2 минуты 15 секунд

Историю своих выступлений известная спортсменка вспоминала с душой: "У нас слово "профессионал" было ругательным. В спорте много любителей. Жаль, что последние любительские олимпийские игры прошли в 90-х".

Памятные для нее цифры — 2 минуты 15 секунд. Именно столько длилось выступление на чемпионате мира 1973 года, когда советские спортсмены, по ее словам "жили в олимпийской деревне, как в тюрьме". Но то катание Родниной с Александром Зайцевым вошло в мировую историю спорта. Во время выступления советских фигуристов отключили музыкальное сопровождение. Но пара не остановилась и откаталась без музыки, под аплодисменты зала — аплодировали все 13 тысяч человек. Результатом выступления стала очередная победа.

В Алтайском крае именитая фигуристка не впервые, Барнаул она посещала в 2006, 2011 и 2014 годах. В этот раз Ирина Роднина пожелала будущим чемпионам стойкости: "Пришло время показать ребятам, что такое настоящий спорт. Любой настоящий спортсмен много работает, и тот кто это прошел, уже не боится нагрузки и конкуренции".

Мария Лаврищева