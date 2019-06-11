ДТП с пятью пострадавшими, в том числе 12-летним ребенком, случилось по вине пьяного водителя в Бийске, сообщают "Вести Алтай".
Автолюбитель на "Мерседесе" на значительной скорости протаранил две машины, после чего вышел и стал спокойно ждать приезда сотрудников ГИБДД.
Видимо, такое хладнокровие явно нетрезвого человека и вывело пассажиров, подвергшихся тарану машин.
Сначала к нему подбежали две женщины, а следом и мужчина, который нанес разительный удар в область носа.
Не устоявший на ногах виновник аварии затем получил по спине еще удар ногой от другого участника событий, после чего агрессивные граждане успокоились.
Теперь ситуацией занимаются правоохранительные органы. Устроившему ДТП горожанину грозит как минимум лишение прав.
Написал ли пьяный водитель заявление в полицию на "наказавших" его людей или счел это справедливой карой, пока не известно.
Комментарии