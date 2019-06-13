На очередном заседании Совета некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства", состоявшемся 5 июня 2019 года под председательством заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева согласовано к выдаче поручительств региональной гарантийной организации в суммарном объеме 90 миллионов рублей, что позволит пяти алтайским предприятиям привлечь кредитные ресурсы в размере 195,87 млн рублей.
В частности поддержана заявка ООО "АлтайПродукт", являющегося резидентом территории опережающего социально-экономического развития г. Новоалтайска и реализующего проект по производству полнорационных кормовых добавок для животноводства и птицеводства. На средства льготного кредита, полученного под гарантии Алтайского фонда МСП по Программе 1764, реализуемой в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (процентная ставка 8,5% годовых), предприятие планирует построить и осенью этого года запустить производство с объемом выпускаемой продукции в виде полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха в объеме 2 000 тонн в месяц.
Также в числе принятых решений – предоставление поручительства ООО "Алтай-Кабель". Предприятие является единственным производителем оптической кабельной продукции в регионе. С 2014 года компания реализует программу импортозамещения и активно привлекает кредитные ресурсы на цели пополнения оборотного капитала. Кредитные средства предприятие привлекло по программе стимулирования кредитования, реализуемой АО "Корпорация "МСП" (процентная ставка 9,6% годовых). Это позволит заводу продолжить наращивание объемов и номенклатуры кабельной продукции, реализуемой в том числе на экспорт.
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Алтайский фонд МСП
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