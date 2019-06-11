МВД России приняло решение закрыть уголовное дело против журналиста Ивана Голунова, сообщает news-24.ru
Ранее журналиста задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики в крупном размере.
При личном досмотре и обыске в доме у него изъяли 9 граммов наркотических веществ.
Сам представитель СМИ настаивал, что кокаин и мефедрон ему подбросили, а он никогда не употреблял и не держал в руках этих порошков.
Экспертиза подтвердила его слова – образцов его ДНК не найдено ни на одной из улик, зато есть следы других людей.
Множество публичных людей встали на защиту Голунова. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала действия полицейских "головотяпством".
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