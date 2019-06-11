Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о решении прекратить уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова в связи с результатами четырех экспертиз, которые не выявили его участия в преступлении.
"Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", – заявил Колокольцев.
Он также принял еще несколько значимых решений в связи с обстоятельствами уголовного дела.
Занимавшиеся задержанием Голунова сотрудники МВД отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Материалы проверки в отношении них направлены в Следственный комитет, который оценит правомерность их действий.
Также Колокольцев принял решение освободить от занимаемых должностей двух генерал-майоров полиции: начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.
В связи с этим руководитель МВД РФ будет ходатайствовать перед президентом об их отставке.
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