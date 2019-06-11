Зеленский уволил 15 губернаторов, а назначил 12 врио

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня объявил об указе уволить 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости".
Своих постов лишились губернаторы Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей, а также исполняющие обязанности главы Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Николаевской областей.
В этот же день стало известно о назначении 12 врио губернаторов.
Руководить Волынской областью доверено Александру Киричуку, Кировской – Вячеславу Кучеру, Закарпатской – Ивану Дурану, Запорожской – Элле Слепян, Ивано-Франсковской – Марие Савке, Львовской – Ростиславу Замлинскому, Кировоградской – Сергею Коваленко, Николаевской – Вячеславу Боне, Сумской – Вадиму Акперову, Тернопольской – Ивану Крысаку, Хмельницкой – Владимиру Кальниченко, а Черниговской – Наталье Романовой.
Таким образом руководить Одесской, Полтавской и Херсонской областями предстоит одному из заместителей снятых с должностей чиновников.
Причины столь кардинальных перемен пока не сообщаются.
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