Компания Group-IB опубликовала аналитический отчет, посвященный итогам проверки зрительского голосования в шоу "Голос. Дети-6".
Там подробно разбирается, из каких регионов наблюдались аномальные результаты голосования за дочь Алсу, которые в результате аннулировали, а потом признали победителями всех участников.
Как выяснилось, львиная доля голосов за Микеллу Абрамову поступила из Башкирии — 97%, Курска — 96% и Ульяновской области — 95%.
Кроме того, если у других участников на большинство номеров приходилось 1-2 СМС, то у дочери Алсу по 20 СМС отправляли 70-75% номеров.
"Среди IVR-звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров. Каждый список содержит до 360 номеров, всего 146 таких списков", — уточнили в компании один из самых явных признаков накрутки.
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