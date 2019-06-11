Рейтинг автомобильных рынков стран по объемам продаж в мае 2019 года составило аналитическое агентство "Автостат".
Твердое первое место заняла Германия, где продали почти 333 тысячи транспортных средств. Это на 9,1% больше, чем годом ранее.
Второй, с отставанием в почти полторы сотни тысяч машин, идет Италия. Продажи авто там составили более 197 тысяч штук (-1,2%).
Замыкает тройку с минимальным отставанием Франция. Там купили почти 194 тысячи автомобилей (+1,2%).
В пятерку также вошли Великобритания (183 тыс. ед.) и Россия (129 тыс. ед.).
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