Певица Пелагея в своем Instagram раскрыла причину смерти участника шестого сезона "Голоса" Алексея Сафиулина.
"Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды, — написала исполнительница. — Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть".
Она охарактеризовала его как очень доброго человека с большим сердцем.
Алексей Сафиулин ушел из жизни в субботу, 8 июня. Ему было 44 года. Он снимался в кино, солировал в Мариинском театре и Московской филармонии. Участвовал в шестом шоу "Голос", где его наставницей была Пелагея.
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