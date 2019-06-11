Биологи Алгонкинского парка-заповедника в Канаде обнаружили необычное хищное растение, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Ecology.
Его особенность заключается в том, что оно охотится не только на насекомых и пауков, но и на позвоночных.
Жертвами плотоядного растения стали детеныши саламандр. Биологи с удивлением обнаружили их, разлагающихся в куполообразных листьях, которые действуют по принципу ловушки – саламандра попадает туда, а выбраться уже не может.
Некоторые из экземпляров умудрялись поймать даже не одну, а нескольких амфибий размером с человеческий палец.
По словам биологов, попадая в ловушку, жертва начинает расщепляться с помощью специально выделяемых ферментов.
Это медленная смерть. По оценкам специалистов саламандра могла оставаться живой от 3 до 19 дней.
Комментарии
А на фото "Венерина мухоловка". Или ее и нашли опять? Кто потерял?