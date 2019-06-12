Huawei выпустила тестовую партию из миллиона смартфонов, оборудованных альтернативной Android операционной системой HongMeng, сообщает 3dnews.ru.
Ее разработали специалисты китайской компании. Они заверяют, что все приложения для Android будут работать и на ней.
Кроме того, анонсируются "расширенные функции безопасности для защиты личных данных".
О том, попали ли гаджеты на рынок, либо распространяются иным способом исключительно в целях тестирования, пока неизвестно.
Напомним, Huawei приступила к активным разработкам собственных технологий после того как из-за санкций США ей запретили использовать продукцию американских Google и Facebook, а также карты памяти SD и microSD.
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