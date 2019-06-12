Журнал Variety подобрал ТОП сериалов, которые могут претендовать на звание лучшего в сезоне.
Примечательно, что в список не попали бьющий рекорд за рекордом 8 сезон "Игры Престолов" и феноменальный мини-сериал "Чернобыль".
Последний появился на экранах 6 мая, а к концу месяца уже возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb, получив оценку 9,6 балла из 10 возможных.
Однако критики издания, видимо, решили подобрать менее "раскрученные" творения.
Как сообщает РИА Новости, в десятку лучших вошли PEN15, "Барри", "Городские истории", "Двое других", "Дрянь" (2 сезон), "Когда они нас увидят", "Матрешка", "Притворство", "Рами", "Тука и Берти", "Фосси/Вердон", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", а также мини-сериалы "Особенный" и "Положение в стране".
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