Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первую его тройку заняли футболисты.
Самым богатым признан лидер "Барселоны" аргентинец Лео Месси. Его заработок за год составил 127 млн долларов.
Второе место занимает его извечный соперник за главные индивидуальные футбольные награды – форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиано Роналду. В его активе 109 млн долларов.
Сумел превысить планку в 100 млн долларов и более молодой нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар ($105 млн).
Остальные места в десятке самых высокооплачиваемых распределились следующим образом: боксер Канело Альварез ($94 млн), теннисист Роджер Федерер ($93,4 млн), звезды американского футбола Рассел Уилсон ($89,5 млн) и Аарон Роджерс ($89,3 млн), баскетболисты ЛеБрон Джеймс ($89 млн), Стефен Карри ($79,8 млн) и Кевин Дюрант ($65,4 млн).
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