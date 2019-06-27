6 июня 2019 года в здании правительства г. Москвы состоялось ежегодное вручение Общероссийской премии "Офицеры России". Депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов сообщил в своем аккаунте в "Инстаграме", что это событие может не просто стать знаковым, а серьезно скорректировать политическое поле в России.
После вручения премии, одним из получателей которой был и сам депутат БГД Алексей Маликов, была проведена встреча с председателем Общероссийской общественной организации "Офицеры России", героем РФ Сергеем Липовым. В рамках мероприятия был разработан дальнейший план работы организации.
Алексей Маликов считает важным, что итогом неформальных встреч офицеров стало проведение конференции по переименованию Общероссийского общественного движения "За реальные дела" в "Сильную Россию".
С таким лозунгом в 2018 году шел на выборы президент РФ Владимир Путин. Всем известна роль офицеров в истории России. И особенно это важно для нашей современной страны, – сообщил Алексей Маликов, депутат Барнаульской гордумы.