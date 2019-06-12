Бари Алибасов – младший рассказал журналистам, что отец мог попасть в реанимацию после намеренного отравления.
"Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили", — цитирует слова сына продюсера группы "На-На" агентство городских новостей "Москва".
По его словам, на студии "постоянно проходной двор", поэтому при желании кто-то мог намеренно подстроить отравление.
В то же самое время основной остается версия, что музыкант просто перепутал опасную жидкость с соком или йогуртом.
Алибасов уже пришел в сознание, однако пока совсем не разговаривает и не может вспомнить даже свое имя.
Вероятность летального исхода до сих пор сохраняется. Смерть может наступить, если откроется внутреннее кровотечение.
Врачи продолжают тщательно наблюдать за состоянием композитора и составляют план дальнейшего лечения.
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами дыхательных путей, пищевода и желудка.
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