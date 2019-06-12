Футболисты сборной России во вторник, 12 июня, одержали победу над командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Тяжелый матч, но главное — три очка!— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.
С победой, друзья! 🇷🇺🔥 pic.twitter.com/3xFPohuYrG
Встреча группы I, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов.
Следующий матч квалификации состоится 6 сентября. Сборная России в гостях сыграет с командой Шотландии.
После четырех игр в активе россиян девять очков. Ранее в игре с Сан-Марино сборная России забила рекордные девять мячей.
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Это прорыв.